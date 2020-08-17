شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحذر من عقار مخالف بمصر القديمة وتشمع ورش بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت أجهزة محافظة القاهرة عقار مخالف بحى مصر القديمة، مقام بدون ترخيص بلوك 34 مدخل 2 مساكن عين الصيرة، محذرة المواطنين من التعامل معه، كما رصدت هبوط أرضى بعقار بدرب الحصر في القلعة.

تلقت محافظة القاهرة استغاثة من قاطني العقار رقم 24 المثلث الحي العاشر - حي شرق مدينة نصر الذين يتضررون من وجود عدة ورش أسفل العقار مما أسفر عن إزعاج مستمر واحتلال كامل لحرم الشارع والأرصفة فضلا عن التعدي على السكان، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حي شرق مدينة نصر بسرعة التوجه للعنوان المذكور وغلق وتشميع الورش محل الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة مدت فترة سداد مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور .

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وأكد محافظ القاهرة أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.