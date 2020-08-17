شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للماجستير المصرى الأوروبى المشترك بين جامعتى سلامنكا وحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فتح باب التقدم للدفعة السادسة (2020-2022) للماجستير المصرى الأوروبى المشترك بين جامعتى سلامنكا وحلوان بالاشتراك مع جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والأسكندرية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تكون مدة الدراسة عامان (90 ساعة معتمدة أوروبية)، فى العام الأول يدرس الطالب مقررات على أيدي أساتذة مصريين وأساتذة أجانب من جامعات سلامنكا (اسبانيا) وكويمبرا (البرتغال) وبولونيا (إيطاليا)، وفي العام الثاني يسجل كل طالب رسالة الماجستير في الجامعة التي تخرج منها.

ويضم البرنامج طلبة من أقسام اللغة الإسبانية من الجامعات المشاركة في هذه البرامج، وكذا قبول خريجي أقسام اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات المصرية على ألا تكون من بين احدى الجامعات المشار إليها أعلاه.

وتكون الدراسة هذا العام بنظام التعليم الهجين ما بين حضور محاضرات في قاعة الدرس وحضور محاضرات عن بعد نظرا لظروف جائحة كورونا (كوفيد 19)، ويكون مقر التدريس جامعة القاهرة في العام الأول وجامعة حلوان في العام الثاني حيث الإعداد والتسجيل ومناقشة رسالة الماجستير.

ويتم التقدم بالأوراق للإلتحاق بالماجستير المصري الأوروبي المشترك بين جامعتي سلامنكا وحلوان في الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2020، وتلقى الطلبات أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا في قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب بجامعة حلوان.

Advertisements

ويتطلب التقديم الآتى:

1- الحصول على ليسانس اللغة الاسبانية من كلية الآداب بجامعة حلوان بتقدير جيد على الأقل، أو الحصول على درجة الليسانس من أحد أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة على ألا تكون من الجامعات المشاركة في البرنامج.

2- صورة من شهادة الليسانس، وصورة من شهادة الأربع سنوات موضحًا بها التقدير التراكمي والدرجات، صورة من البطاقة الشخصية.

3- عدد 2 صورة شخصية.

4-السيرة الذاتية.

5- الشهادات التي تفيد حصول المتقدم على دورات في اللغة الاسبانية أو الخبرات التي اكتسبها في تدريس اللغة الاسبانية أو العمل في أي مجال يتعلق باللغة الإسبانية.

6- خطابان توصية من الاساتذة بالقسم الذي تخرج منه الطالب.

7-خطاب يفيد الحافز الذي من أجله يريد الطالب الالتحاق بالدراسة في هذه الدرجة المشتركة، على أن يُكتب بلغة اسبانية صحيحة.