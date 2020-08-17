شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة لبحث تنشيط حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، " آنا دي جابيريا " سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ، وخلال اللقاء استعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدي.

كما تم الاتفاق علي دراسة توقيع اتفاقية ثنائية فى مجال النقل الجوي، وكذا مناقشة إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مصر وكولومبيا ، كما بحث وزير الطيران وسفيرة كولومبيا سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وذلك بعد إرتفاع الحركة السياحية بين البلدين منذ عام 2011.

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ومن جانبه أكد الطيار محمد منار على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حيث يمتلكان موروث حضاري وثقافى متميز إمتد إلى أكثر من ستين عام، مشيراً أن دولة كولومبيا تعد من الدول الواعدة فى صناعه السياحة بقارة امريكا الجنوبيه، وأضاف منار إلى أهمية التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين حيث تضع وزارة الطيران المدنى خطط وإستراتيجيات إقتصادية لتشجيع الإستثمار فى هذا القطاع الحيوى وكذا دراسة فتح مجالات وأنشطة جديدة تتعلق بالنقل الجوي بين البلدين.

ومن جانبها أثنت آنا دي جابيريا على هذا اللقاء المثمر والذى يعبر عن عمق العلاقات التي تربط مصر وكولومبيا مؤكده على حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر والعمل على خلق فرص إستثمارية مشتركة نظراً لكون مصر من أهم الأسواق الإقتصادية بالقارة الإفريقية.