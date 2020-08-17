شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يتابع مشروع توسعات معالجة الصرف الصحى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب صباح اليوم زيارة لمتابعة المراحل النهائية لمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي الحبيل بمدينة الأقصر يرافقه لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الاقصر والمهندسين جمال الدين أحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد ومحى الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولى بالشركة القابضة.

كما التقى رسلان مع المستشار مصطفى اللهم محافظ الاقصر وإطلاعه على الموقف التنفيذي لبعض المشاريع القائمه حالياً بمحافظة الاقصر في مجالى مياه الشرب والصرف الصحي وموقف توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية والأعمال النهائية لمراحل التشغيل.

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وتفقد رئيس الشركة القابضة مراحل المشروع ووجه الشكر للعاملين به على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية مؤكدا على أهميته لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر.