شكرا لقرائتكم خبر عن أراضى الدولة: إزالة 11 ألف حالة تعدى واسترداد 2.2 مليون متر و207 آلاف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة استرداد ارضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية استمرار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على اراضى الدولة حتى نهاية أغسطس الجارى استكمالا للمستهدف منها خاصة وأن تقارير المتابعة تؤكد نجاح الموجة فى تحقيق معدلات تنفيذ كبيرة فى ازالة التعديات واسترداد أراضى الدولة حيث أشار تقرير وزارة التنمية المحلية انه تم تنفيذ ازالة نحو 11044 حالة تعدى حتى الان تم من خلالها استرداد 2 مليون و274 الف متر مربع اراضى بناء

منها 390 الف متر مربع بالقاهرة

و 370 الف متر بمطروح

و234 الف متر بالغربية

و190 الف متر بقنا

و129 الف متر بالسويس

و123 الف متر ببنى سويف

و103 الف متر بالإسماعيلية

Advertisements

كما تم استرداد 207 الف فدان اراضى زراعية بكافة المحافظات

منها 127 الف فدان بالمنيا

و62 الف فدان بمطروح

و3950 فدان بالفيوم

واكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أن لجان إنفاذ القانون بالمحافظات تعمل بشكل مستمر لتنفيذ كافة قرارات الإزالة وفقًا للقانون مشيرا ان الهدف الاول للجنة العليا كما يؤكد المهندس شريف اسماعيل بشكل دائم هو التقنين للجادين وفقًا للشروط والمعايير المحددة بالقانون وهو ما يحدث بالفعل من خلال مكاتب المحافظات تحت إشراف ومتابعة دائمة من اللجنة وفى الوقت نفسه إيقاف ظاهرة التعديات على املاك وأصول الدولة وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الأخيرة من خلال الردع الذى حققته موجات الإزالة المختلفة حيث انخفضت معدلات عودة التعديات على أراضى الدولة بشكل كبير بما يؤكد نجاح خطة اللجنة والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون وكافة جهات الدولة المعنية فى الحفاظ على أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى بحسم

وفى سياق الحفاظ على أراضى الدولة أيضا شددت اللجنة على سرعة الانتهاء من الحصر الشامل لأراضى طرح النهر والاشغالات الموجودة عليها ووضعها القانوني وتسليم لجنة إنفاذ القانون بيانات التعديات والمخالفات المطلوب ازالتها على هذه الأراضى.