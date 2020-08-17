شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحريك أسعار التذاكر.. تعرف على زيادة على أسعار اشتراكات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو اليوم الإثنين تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر خطوط المترو التى أقرها المهندس كامل الوزير وزير النقل بواقع 5 جنيهات لأقل من 9 محطات و7 جنيهات لأكثر من 9 محطات وأقل من 16 محطة و10 جنيهات لاكثر من 16 محطة، وتضمن قرار الزيادة تحريك أسعار وقيمة الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

وشملت أسعار الاشتراكات الجديدة 185 جنيه لاستقلال مرحلة واحدة لمدة شهر و500 جنيه لمدة 3 شهور، و230 جنيه لاستقلال محطات مرحلتين لمدة شهر و630 جنيه لمدة 3 شهور، و270 جنيه لاستقلال محطات ثلاث مراحل لمدة شهر و760 جنيه لمدة ثلاثة شهور، و360 جنيه لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة شهر وألف جنيه لمدة ثلاثة شهور.

وتضمن القرار عدم تحريك أسعار اشتراكات الطبلة لتظل 33 جنيه لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 شهور و41 جنيه لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 شهور، وكبار السن فوق الـ 60 عاما اشتراكها موحد لاستقلال محطات 4 محطات قيمته 135 جنيه لمدة 3 شهور، وذوى الاحتياجات الخاصة 22 جنيه لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 شهور و27 جنيه لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 شهور.