شكرا لقرائتكم خبر عن مُستبشراً بما تحْقق من مشروعات..وزير الداخلية يهنىء الرئيس بالسنة الهجرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية " برقية تهنئة لرئيس عبدالفتـاح السيسى، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها: "بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى والأمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد، وبأصدق عبارات التقدير والإحتفاء بمسيرة سيادتكم الوطنية المخلصة".

وتابع: "سيادة الرئيس، يَطل علينا هذا العام الهجرى الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والإزدهار مستهدفاتها، وترسخت دعائم الإستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادتكم الحكيمة، وواجه بإيمان راسخ التحديات، مُستبشراً بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعاً للمزيد من الإنجازات، لتحيا مصر دائماً واحةً للأمن والأمان، فكل عام وسيادتكم بخير وصحة وسعادة، ومصرنا الغالية فى تقدم وعزة وريادة".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتورعلى عبد العال رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها: "بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1442هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح، ونحن إذ نستقبل العام الهجرى 1442هـ نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة ومن صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة فى التضحية والفداء،إعلاء لكلمة الحق ونصرته، ولنجد فى كل هذا دافعاً لنا لبذل المزيد من التضافر والتكامل فى العطاء .. لترسيخ مكانة مصر الكنانة بين النظراء، وفقكم الله وسدد خطاكم، ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

وأرسل وزير الداخلية " برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1442هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح، ونحن على أعتاب هذه الأيام التى تفيض بنفحات العطاء والتضحية فى سبيل نصرة الحق وإعلاء قيم العدل، نتوجه للمولى جلت قدرته أن يُكلل كل جهد يسعى بنبل لتحقيق الأمن والإستقرار لمصرنا الغالية .. وأن يزيد لُحمتنا وتكاتفنا جميعاً للوفاء برسالتنا الوطنية السامية، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها: "مع حلول العام الهجرى الجديد 1442 هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم بأسمى عبارات التهنئة ومشاعر التقدير، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات ، ونحن نستقبل فى إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة فى كل عام فيوض ونفحات سيرة صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ونستلهم من أحداثها القيم والقدوة فى البذل والعطاء، ونتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يسدد لمسيرة أزهرنا الشريف ، وأن يعيد هذه المناسبة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف الأجلاء بموفور الصحة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

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وبعث وزير الداخلية " برقية تهنئة للفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .، جاء بها" يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة، ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن..وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

وأرسل وزير الداخلية " برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم .

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة للدكتور شوقى علام مفتى جمهــورية مصر العربية، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول ، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعل هذه المناسبة العطرة عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها : "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442 هـ ، نستقبل تلك الذكرى الغالية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فى هذه الأيام التى تشهد إنطلاقة قوية لمسيرتنا الوطنية نحو التقدم والتنمية والإزدهار، ونحن إذ نستوحى من دروس الهجرة النبوية الشريفة قيم التضحية والمثابرة، لبلوغ معدلات الأداء مدارج الجودة والإتقان لنؤكد على ثقتنا فى عطاء رجال الشرطة على إمتداد ربوع الوطن وأرجائه فى الزود عن أمن الوطن ومكتسباته بكل غالٍ ونفيس .. لتبقى دوماًراية مصرنا خفاقة فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين".