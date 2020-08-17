إنفوجراف.. التفاصيل الكاملة لدوائر القوائم بمجلس النواب القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وفي هذا الصدد، نستعرض الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بنظام القوائم :

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1 1- الدائرة الأولي ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، لتضم 6 محافظات وخصص لها 100 مقعد. مكوناتها محافظات ( القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية ، كفر الشيخ)



3 2- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" تضم 11 محافظة وخصص لها 100 مقعد. Advertisements مكوناتها محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)

4 3- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" فتضم 7 محافظات وخصص لها 42 مقعدا. ومكوناتها ( الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

5 4- الدائرة الرابعة والأخيرة "قطاع غرب الدلتا" تضم 3 محافظات وخصص لها 42 مقعدا. ومكوناتها ( الإسكندرية، البحيرة، مطروح)

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