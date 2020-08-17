شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: رفع سعر تحليل bcr لــ 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، عن رفع سعر تحاليل الــ pcr للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1200 جنية للمصريين و100 دولار للأجانب.

وقالت مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع، إنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة منذ أسبوع تقريبا، موضحة أن تكلفة التحليل أكبر من التسعيرة

وكانت الدكتورة نانسى الجندى، قالت إن هناك عددا كبيرا من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها عدد من أجهزة الـbcr للكشف عن المصابين، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى يوميا 4 آلاف مسحة يوميا للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى.

وأوضحت الدكتورة نانسى الجندى أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى، ولم يعد الأمر قاصرا على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تمت إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.