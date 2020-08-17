شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. شروط الالتحاق بفصول القابضة للكهرباء لطلبة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن شروط ومواعيد التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2020 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمراكز تدريب المحطات بشمال القاهرة ومركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة ومركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وفيما يلى شروط ومواعيد الالتحاق كالآتي :



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1ـ أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية "انجليزي" من محافظات القاهرة الكبرى دور مايو 2020.

2ـ ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى أكتوبر 2020.

3ـ تقديم الأوراق إلكترونيا من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجارى

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4ـ يتم التنسيق بناء على الحد الأدنى الذى يحدده قطاع التعليم الفنى لمحافظة القاهرة.

5ـ لا يعتبر اجتياز الاختبارات واللياقة البدنية موافقة على القبول حتى يتم البت فى الطلبات طبقا لترتيب المجموع تنازليا.

6ـ يتم التقديم بمدرسة جلال فهمى الثانوية المتقدمة 5 سنوات .

7ـ تعلن كشوف الطلبة المقبولين قبل العام الدراسي على المواقع الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.