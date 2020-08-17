شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح أسباب الزام المدارس الدولية بعدم بدء الدراسة قبل 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل التنبيه على المدارس الدولية بعدم بدء العام الدراسى الجديد قبل 15 سبتمبر المقبل بشكل كامل يتعلق بحضور الطلاب، موضحة أن هذا العام استثنائى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وهناك خطة كاملة لشكل العام الدراسى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب أن تلتزم بها المدارس خاصة فيما يتعلق بتوقيت حضور الطلاب وتواجدهم داخل المدارس، إضافة إلى تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأضافت المصادر، أن الدراسة لن تبدأ خارج مصر قبل شهر أكتوبر، كما أن هناك امتحان SAT، لطلاب شهادة الثانوية العامة فى ستبمر المقبل وأكتوبر أيضا لطلاب الشهادة البريطانية، موضحة أن موعد بدء الدراسة فى المدارس الدولية لا يوجد بتروكول ملزم مع جهات الاعتماد بانطلاقها فى موعد محدد ولكن من حق المدارس بدء الدراسة أون لاين فى سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم جواز بدء الدراسة بشكل نظامى"بحضور الطلاب" فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" قبل 15 سبتمبرالمقبل ويمكن البدء فى الدراسة أون لاين من 1 سبتمبر 2020، مع التشديد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها جهات الاختصاص، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.

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وأوضحت الوزارة فى خطاب للمديريات التعليمية، أنه سيتم موافاة المديريات والمدارس بما يستجد من إجراءات فى هذا الشأن حرصا على حسن سير العلمية التعلييمة على أساس من الموازنة بين مصلحة الطلاب التعليمية وسلامتهم الصحية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).