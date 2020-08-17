توقف حركة القطارات بقنا بسبب تصادم قطار بتروسيكل.. صور

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم في القطار رقم 832 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى القاهرة، بالقرب من قرية فاو بحرى بمركز دشنا مما تسبب في حدوث عطل بالجرار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات.



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