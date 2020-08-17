- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات بقنا بسبب تصادم قطار بتروسيكل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حادث تصادم قطار "بتروسيكل"متجه من الأقصر إلى ااقاهرة، اليوم الاثنين، مما تسبب في تأخر حركة القطارات، دون حدوث أي خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات بالكامل.
تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم في القطار رقم 832 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى القاهرة، بالقرب من قرية فاو بحرى بمركز دشنا مما تسبب في حدوث عطل بالجرار.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات.
اصطدام-قطار-بتروسيكل-يتسبب-فى-توقف-حركة-القطارات-بقنا-(1)
اصطدام-قطار-بتروسيكل-يتسبب-فى-توقف-حركة-القطارات-بقنا-(2)
اصطدام-قطار-بتروسيكل-يتسبب-فى-توقف-حركة-القطارات-بقنا-(3)
كانت هذه تفاصيل خبر توقف حركة القطارات بقنا بسبب تصادم قطار بتروسيكل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.