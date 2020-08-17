شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين إجراميين وإصابة مجند فى تبادل لإطلاق النيران بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث القوصية، ومن خلال خطة المديرية للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بنى قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين من تصفية شخصين مطلوبين على ذمة قضايا.

وكانت الحملة الأمنية الامنية المكبرة قد داهمت قرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية واستهدفت منازل 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا، وأثناء المداهمة قامت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران، على القوات فبادلتهم القوات اطلاق النار وأسفر تبادل إطلاق النار بين الطرفين عن مقتل "وليد .ا" 38 سنة، أحد العناصر الإجرامية بمركز القوصية ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا، و"بدر .س"، وأصيب مجند من الشرطة وتم نقل جثث العناصر الإجرامية إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن القتلى من العناصر الخطرة.

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وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واتخاذ الاحراءات القانونية اللازمة.