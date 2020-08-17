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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع الملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية دعم التعاون والان مع تفاصيل الخبر
وعن التعاون العسكري المصري الأمريكي أكد الجنرال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفا العلاقات بأنها "قوية مثلما كانت دائما" ، وأعرب عن تطلعه للعمل معا لمواجهة التحديات التي تواجه ليس البلدين فقط لكن أيضا دول المنطقة.
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