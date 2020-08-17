وزير الإنتاج الحربى يبحث مع الملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية دعم التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجنرال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى ، وذلك لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة. في بداية اللقاء تم الترحيب بالجنرال رالف جروفر وقام الأخير بتقديم التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربى علي توليه حقيبة الوزارة، وخلال اللقاء أكد الوزير "مرسي" على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأمريكية في مختلف المجالات ،كما تم التأكيد على حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الصناعية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وتناول اللقاء الإشارة إلى أنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة ومن المهم الإستفادة بالخبرات المتوفره بالجانب الأمريكي للمساهمه في هذا التطوير. Advertisements وعن التعاون العسكري المصري الأمريكي أكد الجنرال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفا العلاقات بأنها "قوية مثلما كانت دائما" ، وأعرب عن تطلعه للعمل معا لمواجهة التحديات التي تواجه ليس البلدين فقط لكن أيضا دول المنطقة.

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