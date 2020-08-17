شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 9 قرى بمركز العياط فى الجيزة بسبب عطل مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إنقطاع المياه عن مناطق: "قرية بنها – قرية السعودية – قرية القطوري – قرية العامرية – قرية اللشت – زاوية ابو مسلم – قرية البرغوتي – قرية الرقا – جزيرة السلام – جرزا"؛ وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 800 مم ( خرسانة مسلحة ) المغذي لمنطقة العياط. وتأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة. Advertisements وتوفر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن.

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