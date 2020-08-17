شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع كويتي وسعودى اعتديا على طبيب مصرى وفرد أمن بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الكويت إلى الجهات المختصة للتحقيق شخصين على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال أمن، وطبيب مصرى من موظفي وزارة الصحة بالكويت أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على ما وثقته كاميرات المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، شهد مستشفى العدان بالكويت، أمس الأحد اعتداء على عنصري نقطة أمنية، ومراجع وموظف استقبال، وطبيب مصري من قبل مواطن وسعودي اقتحما غرفته، وانهالا عليه بالضرب، ووجها له أمراً بمعالجتهما، قائلين: «تعالجنا غصبن عليك».

وروى مصدر أمني لـ«الراي» تفاصيل الواقعة، وقال إن «شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة إسناد، للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، إذ أشبعا موظف الاستقبال ضرباً مبرحاً، من دون سبب، وعندما تدخلا لإيقافهما عند حدهما، أكملا اعتداءهما وإهانتهما لهما، ثم كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وقبل أن يعرف طلبهما ضرباه، وأمراه (تعالجنا غصبن عليك)، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور نال نصيبه من الإهانة والاعتداء».

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وأفاد المصدر الأمني إن "قوة إسناد قصدت المستشفى، وتمكن رجالها من إحكام القبضة على المعتديين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما تبين أنهما مواطن وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه من الجنسية المصرية"