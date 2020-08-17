شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طالبة بالثانوية تحصل على 35 درجة زيادة بعد تظلمها فى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها حصول طالبة في الثانوية العامة على 35 درجة زيادة، بعد التظلم على درجاتها في اللغة العربية، وإعلان وزيرة الصحة صرف 190 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية للمخالطين والعزل المنزلي لكورونا، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

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رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاستمرار فى اتباع إجراءات مواجهة " كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

المرور يعيد فتح دائرى المريوطية بعد إزالة تسرب جاز من سيارة بترول

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بعد إزالة بقايا تسرب جاز من سيارة فنطاس علي الطريق، وسط تواجد قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية بمكان البلاغ.

الصحة: صرف 190 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية للمخالطين والعزل المنزلى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وزير التعليم العالى: الإبقاء على عمل مستشفيات العزل حتى بداية سبتمبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

الحكومة تدرس مقترحات إجراءات مواجهة كورونا مع عودة الدراسة.. مدبولى يشدد على ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية.. التعليم العالى: عمل مستشفيات العزل حتى بداية سبتمبر.. والصحة: لجنة للإشراف على اللقاحات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

مواجهات الأهلى وأسوان ترفع شعار الفوز بلا تعادلات.. الأحمر يتفوق على زهرة الجنوب 18/1 قبل لقاء الليلة.. مارادونا النيل بطل الهدف الأول ورمضان صبحى صاحب اللقطة الأخيرة.. الخماسية أكبر نتيجة وكشرى يبحث عن أول فوز

يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام، وهى المواجهة التى يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى يحاول زهرة الجنوب الهروب من دوامة الهبوط الذى تلاحقه بشدة.

تركى آل الشيخ وهدرسفيلد يبرئان الأهلي فى قضايا عاشور ورمضان وإكرامى

خرج المستشار تركى آل الشيخ بتصريحات مهمة خلال الساعات الماضية، أجاب خلالها عن العديد من الأسئلة والقضايا الشائكة، خاصة داخل النادى الأهلي، كما تحدث الرئيس التنفيذى لنادى هدرسفيلد الإنجليزى مارك ديفيلين فى ملف رمضان صبحي.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يتراجع إلي 865 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة 5 جنيهات، وذلك عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1944 إلي 1953 دولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة إلي 865 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير آخر للأسعار في ظل موجة هبوط الدولار في مصر، الذى من شأنه يدفع في اتجاه خفض الذهب.

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حالة الطقس اليوم.. الرطوبة 85% والعظمى بالقاهرة 36 درجة "فيديو"

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و "ON"، حالة الطقس اليوم، الاثنين.

الأوقاف: عرض خطة عودة صلاة الجمعة فى اجتماع إدارة أزمة كورونا المقبل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة فى الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم فى إطار خطة اللجنة للفتح التدريجى العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.

وقال جمعة، فى بيان اليوم، إن الموضوع تم إدراجه فى جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "والله الموفق لكل خير، نسأله سبحانه أن يعجل برفع الكرب والبلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، كما نسأله سبحانه أن يعجل وييسر بفتح بيوته العامرة فتحا كاملا لا غلق بعده إن شاء الله".

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسرب غاز من سيارة بترول.. صور

ظهرت كثافات مرورية علي الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بسبب تسرب جاز من سيارة فنطاس على الطريق، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان البلاغ.

كلوب يعلن التوقف عن التدريب بعد نهاية عقده مع ليفربول 2024

كشف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يستبعد التوقف عن مسيرته التدريبية مع نهاية عقده الحالى مع الريدز فى يونيو 2024، وقال مدرب ليفربول فى تصريحات لبوابة "شبورت باذر"الإخبارية الألمانية اليوم، الاثنين، "سأغيب لمدة عام، وبعدها أسأل نفسى عما إذا كنت أفتقد كرة القدم، وإن لم أكن كذلك ستكون هذه نهاية مسيرة كلوب كمدرب".

طالبة بالثانوية تحصل على 35 درجة زيادة بعد تظلمها فى العربى

كشفت سلمى حاتم الطالبة بالصف الثالث الثانوى العام، للعام الدراسى 2020، تفاصيل حصولها على 35 درجة زيادة فى مادة اللغة العربية بعد تظلمها من نتيجة الثانوية العامة، موضحة أنها متفوقة وحاصلة على الدرجات النهائية فى جميع المواد منها علم النفس والفلسفة، لكنها أصيبت بصدمة بعد ظهور النتيجة وحصولها على 40 من 80 فى مادة اللغة العربية، قائلة: أحساس صعب جدا على لأنى تعبت طوال العام باعتبار امتحانات الثانوية العامة هذا العام أطول الاختبارات.

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 %.

الزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

حدد مسئولو الزمالك، ملعبين لاستضافة مواجهة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقان فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب، على أن يقام لقاء العودة فى مصر، لذا حرصت إدارة نادى الزمالك على تحديد ستاد القاهرة الدولى وملعب برج العرب كملعبين للنادى، الأبيض فى مواجهة الإياب على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الحصول على الموافقات اللازمة إلى جانب التنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة والجهاز الفنى حول رؤية الجهاز الفنى للملعب بعد تحديد ستاد القاهرة رغبة أولى إلى جانب برج العرب، وذلك إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

مقتل عنصرين إجراميين وإصابة مجند فى تبادل لإطلاق النيران بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث القوصية، ومن خلال خطة المديرية للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بنى قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين من تصفية شخصين مطلوبين على ذمة قضايا.