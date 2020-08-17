شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل أعلى برج مخالف فى أوسيم.. مكون من 14 دور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة الجيزة من هدم "أعلى برج مخالف بأوسيم"، مكون من 14 دور بمنطقة بشتيل، حيث نجحت معدات الهدم إزالة الأدوار المخالفة بداية من الطابق الـ14 حتى الأرضى، حيث جاءت توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرئيس مركز ومدينة أوسيم العميد محمد عبد الحميد، بإزالة العقار المخالف حتى سطح الأرض وجاري استكمال أعمال الإزالة لباقي العقار المكون من دور أرضي وميزان وثلاثة عشر دور مكرر مخالف للقانون بشارع الكباش ببشتيل. Advertisements وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م. جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيا وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنية كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيها و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى .

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