شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية: دعم مادي ومعنوي لـ200 سجيناً تعويضًا عن الزيارات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، أن خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية، تقوم بتقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين، بدلاً عن الزيارات الأسبوعية بمنطقة القناطر الخيرية، وذلك بعد توقف الزيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه نظراً لظروف وباء كورونا، توقفت الزيارات ولم نستطع زيارة السجون في الوقت الحالى، ولكننا مستمرون في تقديم الدعم المادى والمعنوى للسجناء عن طريق إيداع مساعدات مالية بأسمائهم في خزينة السجن، بالإضافة إلى توصيل خطابات من السجناء إلى ذويهم والعكس.

وقالت سناء جميل منسقة خدمة السجون، في الكنيسة الاسقفية، أن الكنيسة تقدم هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية، وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهرياً، وكذلك الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بترأسه صلوات الأعياد القبطية المجيدة.

وأوضحت «سناء» أنه من خلال الخدمة نقوم على تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في مصر.

وكشفت عن عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة، وهو 200 سجين وسجينة، كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مضيفة:تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.

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