شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عامين.. زيادة من 500 لـ1000% بأسعار تذاكر مترو الأنفاق (تعرف على الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية في عامين، حركت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أسعار التذاكر والاشتراكات، لتتراوح الزيادة من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠℅، فيما أبقت على سعر تذكرة كبار السن واشتراكات الطلبة، وذلك بدءً من الإثنين 17/8/2020 تزامنًا مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون- عدلي منصور).

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في بيان لها، إن الزيادة شملت الخطوط الثلاثة، كالتالي: الخط الأول «حلوان- المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة- المنيب»، والخط الثالث «العتبة- عدلي منصور»، وسيكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم، وهي محطات «النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلى منصور».

وقررت الشركة زيادة أسعار الاشتراكات من ١٣٠ إلى ١٨٥ جنيهًا للاشتراك الشهري بالنسبة للمرحلة الأولى ٩ محطات، و٢٣٠ جنيهًا للمرحلتين ١٦ محطة بدلا من ١٦٥ جنيهًا، في الوقت الذي رفعت أسعار اشتراكات الـ٣ مراحل إلى ٢٧٠ جنيهًا بدلا من ٢٠٠، والأربع مراحل إلى ٣٦٠ بدلا من ٢٧٠، في الوقت الذي أبقت على اشتراكات الطلبة كما هي ٣٣ جنيهًا لمدة ٣ أشهر لعدد ٢٥ محطة، و٤١ جنيهًا لجميع محطات المترو الأربعين.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء، وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة، ومصاعد كهربائية لكبار السن، وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأيضًا ماكينات إلكترونية لصرف التذاكر، مشيرة إلى أن خدمة المترو تتميز بالسرعة والنظافة والأمان وستظل الأرخص بين وسائل المواصلات.

وأعلنت الشركة في بيانها أنه سيتم تحريك أسعار الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بنفس قيمة الدعم السابق، وناشدت الشركة جميع مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخطوط الثلاثة.

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