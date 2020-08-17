شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الـ2 من «صكوك الأضاحي»: الحصيلة بلغت 8 أطنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تسلمت، الإثنين، الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من المقيمين بقرى ونجوع 7 إدارات فرعية بالمحافظة، ويجرى توزيعها على المستحقين وفق ضوابط معينة لضمان توصيلها إلى مستحقيها.

وأضاف «كاسب» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أن الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة في المديرية، كانا على رأس اللجنة التي تسلمت اللحوم وجرى تسليمها للإدارات الفرعية للقيام بعملية التوزيع على المواطنين المستحقين.

وأشار إلى أن الـ4 أطنان تعد بمثابة دفعة ثانية من مشروع الوزارة على أن تتوالى الدفعات الأخرى تباعاً على مدار الأيام القادمة، مؤكداً أن مديرية أوقاف الإسكندرية حريصة على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها في شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة.

كانت المديرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة في تاريخها، هذا العام في تجميع واستقبال 6200 صكًّا بقيمة 11 مليون و160 ألف جنيه.