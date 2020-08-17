شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير بورسعيد يتابع تطوير سوق البلدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وعادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، اليوم، ميدانيا سير العمل في تطوير ورفع كفاءة سوق البلدية بحي العرب، وآخر الأعمال القائمة في إطار رؤية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة وتطوير مختلف أسواق المحافظة.

واستعرض السكرتير العام مراحل العمل والأعمال الهندسية القائمة، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواعيد المقررة. وسوق البلدية أحد الأسواق التاريخية بحي العرب، وتم إهماله عقب العودة من التهجير عام ٧٤ وتحول لمنطقة عشوائية ومخازن الخردة، وتم إزالة التعديات والعشوائيات منه وإعادة رفع كفاءته.