شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعوض خسائرها اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم الإثنين مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” التي تصدر هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها:

عيار 18: 741.40 جنيه للجرام.

عيار 21: 865 جنيها للجرام.

عيار 24: 988.55 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: 6920 جنيها.

السعر العالمي: 1953 دولار.

كانت أسعار الذهب قد انخفضت في تعاملات الجمعة الماضية، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

كان الذهب قد هبط بنسبة 4.5% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس الماضي، إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس الجاري، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1958.90 دولار للأوقية.

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رسم بياني XAUUSD لاسعار الذهب / الدولار

الذهب يمكن ان يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن اذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية واختيار امكان الشراء الجيدة، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر إلى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

ويعتبر الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن، بينما تبقى العملات مجرد أوراق، فالعالم مليئ بالمشاكل السياسية والاقتصادية، وكل ذلك سوف يدعم الذهب مستقبلاً.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.