شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستقوم غدًا الثلاثاء بتوزيع (16) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم ومرسى مطروح والوادي الجديد )، بواقع (3) طن لمحافظات القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم و(2) طن لمحافظة الوادي الجديد ومرسى مطروح، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 170 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأضافت الوزارة: هذا وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، مشيرة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.