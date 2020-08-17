شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا توفر 50 ألف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجيستية تم إنشائها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدان باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية 10 محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التي تم تنفيذها.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجستية في طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم في نقلة نوعية للمواطن بمحافظات الدلتا، حيث تضم أكبر مركز تجاري بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه في 3/9/2019 يحتوي هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية، وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالميه للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا.

وأضاف «عشماوي» أن المنطقة تضم أيضًا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مسلزمات الإدارة الحديثة، تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط.

وقال شريف يونس، العضو المنتدب لشركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار، إن المنطقة تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وبها أكبر نادي رياضي اجتماعي بالمنطقه يسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظه على الأجيال الناشئة، وفندق على مستوى مرتفع يسهم في استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة.