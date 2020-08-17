شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية في العدوة بالمنيا 26 مخالفة تموينية متنوعة. تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقرير من اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، بتمكن فريق من جهاز حماية المستهلك ومدير التفتيش والتموين والصحة والزراعة والبيطرية والأمن الصناعي بضبط 26 محضر مخالفة عدم إعلان تسعيرة وعدم حمل شهادات صحية وذبح خارج السلخانة وإنذار عدم توافر اشتراطات صحية بالإضافة إلى 10 محاضر إشغال طريق. مخالفات تموينية بالمنيا مخالفات تموينية بالمنيا مخالفات تموينية بالمنيا مخالفات تموينية بالمنيا مخالفات تموينية بالمنيا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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