شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن القليوبية: التواصل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم لتلافي الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعطى مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية تعليمات مشدده للعاملين بالادارات الاجتماعيه بسرة التواصل مع المواطنين والاستجابه لمطالبهم وكذا الواصل مع ادارة التضامن والاغاثه بالمديرية لتلافى أي صعوبات تواجه المواطنين اول باول

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التضامن بالقليوبية سير العمل بإدارة شرق شبرا الخيمة الإجتماعية والتقى بالعاملين والتأكيد على ضرورة الالتزام التام بتعليمات وزيرة التضامن الإجتماعي ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي والأندية الاجتماعية والثقافية واندية الدفاع الاجتماعي ومشروعات شؤن المرأة وكذلك تم التاكيد على متابعة مكلفات الخدمة العامة وسرعة تسليم بطاقات التموين لعملاء تكافل وكرامة وفق القواعد الواردة من الوزارة وكذلك تابع سيادة سير العمل على شبكة معلومات تكافل وكرامة واثني على اداء العاملين واكد على ضرورة التواصل المستمر مع ادارة الضمان والاغاثة بالمديرية لتلافي أي صعوبات اول باول.