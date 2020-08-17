شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق بورسعيد» تنظم مؤتمر دولي بعنوان «الأبعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وإدارة الدكتور محمد عبدالنعيم، افتتح، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الملتقى العلمي الدولي الحوارى الأول تحت عنوان (الأبعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا)، والذى تنظمه كلية الحقوق جامعة بورسعيد.

بدأ افتتاح الملتقى بكلمة ترحيب من الدكتور محمد عبدالنعيم، عميد كلية الحقوق، رحب فيها برعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد للمؤتمر وتقديم كل الدعم حتى لحظة انطلاقة اليومي، كما رحب بالمشاركين في المؤتمر من مختلف الجامعات العربية والمصرية، وأشار إلى أن الهدف من إقامة الملتقى وما يمثله من أهمية كبيرة، بحث ما يشهده العالم من مستجدات كبيرة نظرا لما أحدثته تداعيات كورونا.

وتحدث الدكتور أيمن إبراهيم، مرحبا بالمشاركين في المؤتمر من الجامعات العربية والمصرية، والذين ساهموا بواحد وعشرين ورقة عمل، تطرقت للوضع الراهن للأبعاد القانونية والاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن المؤتمر تطرق لموضوع هام على الساحة العالمية وهو جائحة كورونا من المنظور والأبعاد القانونية والاقتصادية ونأمل من المؤتمر والذى يعقد على مدار يومين الخروج بتوصيات هامة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وفى نهاية كلمته تمنى للجميع التوفيق بما يخدم الإنسانية في هذا التوقيت والمناخ الاستثنائي الذي يشهده العالم أجمع وأن يقول العلم كلمته في هذه الجائحة كلا في مجاله.

يشهد الملتقى العلمي الدولي الحوارى الأول عدة جلسات على مدار يومين، اليوم الأول الجلسة الأولى (من منظور القانون العام) وأيضا (من منظور القانون الخاص) ويتحاور فيها عدد من الأساتذة من الجامعات العربية والمصرية ورئيسا الجلسة الأستاذ الدكتور صالح محمد بدر الدين أستاذ القانون الدولي العام كلية الحقوق جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور حمدي على عمر أستاذ القانون العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا، الجلسة الثانية (من منظور التجريم والعقاب) وأيضا ( من المنظور الاقتصادي) ويحاور فيها عدد من الأساتذة من الجامعات العربية والمصرية ورئيسا الجلسة الأستاذ الدكتور فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم القانون الجنائي الأسبق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور رضا عبدالسلام أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة المنصورة محافظ الشرقية الأسبق.