شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: إزالة فورية لـ29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه خلال الفترة من 1/8/2020 وحتى 15/8/2020 تم إزالة (29) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة (18قيراط و8 أسهم)، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ(25) حالة بمساحة 15 قيراط و3 أسهم، وعدد 4 حالات بمساحة 3 قيراط و5 أسهم وذلك من خلال الحملات التي شنتها إدارة حماية الأراضى الزراعية، وتم تحرير محاضر بذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على الرقعة الزراعية وتأكيداً على هيبة الدولة.

وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.