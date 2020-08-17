شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصول طالبة على 35 درجة بتظلمات الثانوية.. التعليم تُحيل مسؤولين للشؤون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كسف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، قرر فتح تحقيق في واقعة حصول طالبة على 35 درجة بتظلمات الثانوية العامة، وإحالة المسؤولين عن التصحيح للشؤون القانونية، وكافة المراجعين والمصححين بكنترول الحلمية محل الواقعة.

يأتي ذلك بعد أن حصلت الطالبة سلمى حاتم أحمد محمود، من مدرسة منارة القاهرة الخاصة بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، ورقم جلوسها ٢٠٢٤٥٠، على 35 درجة كاملة في مادة اللغة العربية وحدها ليرتفع مجموعها في المادة من 40 درجة إلى 75 درجة.

وأضاف المصدر أن مجموع الطالبة الكلي ارتفع من ٣٦٤.٥ درجة إلى ٣٩٤.٥ درجة.

وأكد المصدر أن إدارة التظلمات أخطرت مكتب التنسيق بتعديل درجات ومجموع الطالبة الكلي.

شهادة الطالبة سلمى حاتم أحمد محمود

شهادة الطالبة سلمى حاتم أحمد محمود