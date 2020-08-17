«التعليم» تُعلن عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلكترونيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 17 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg. وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2020/job/AppTechnology.pdf الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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