شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالسويس يطالب بإطلاق اسم ممرضة على أحد شوارع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال مذكرة إلى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يطالب من خلالها بإطلاق اسم فوقية شوقي محمد، الممرضة الذي توفت متأثرة بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى السويس العام.

وأضاف النائب أن إطلاق اسم الشهداء من الجيش الأبيض تيمنًا بأبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين هو تخليدًا للقامات من المصريين الذين لاذوا بأرواحهم فداءً للوطن، ودائمًا «المجد والخلود للشهداء».

يذكر أن النائب عبدالحميد كمال قدم مشروع قانون لمعاملة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة وهيئة الإسعاف الذين أصيبوا أو توفوا بسبب فيروس كورونا كالشهداء من قوات الشرطة والجيش والمدنيين «معنويًا وأدبيًا وماليًا»، حيث أحال رئيس مجلس النواب القانون للجنة التشريعية والصحة والقوى العاملة لمناقشة القانون قبل عرضه على الجلسة العامة.