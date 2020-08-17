شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطلق تدريب لعامليها لتطوير طرق التعامل مع المكفوفين فى المتاحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بالتعاون مع وحدة التدريب المركزى بمكتب وزير السياحة والآثار ضمن المستوي الثاني من البرنامج التدريبي نحو ثقافة داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة لتدريب العاملين بالوزارة اليوم الاثنين محاضرة بعنوان الحكى واثراء خيال الكفيف أثناء الزيارة.

وتنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى سلسلة المحاضرات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نظمت الاسبوع الماضى محاضرة بعنوان اثر اللعب وأهميته فى التعليم المتحفى لاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار مبادرة نحو ثقافة داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، قد نظمت قبل عيد الاضحى جولة ارشادية لعدد من الشباب المكفوفين بقصر البارون بمصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع جمعية عين مصر.

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وقالت د. رشا كمال مدير عام الإدارة، ان تلك الجولة الأولى من نوعها في قصر البارون، وقد تضمنت زيارة قاعات القصر ومنطقة البانوراما، كما تم تدريب الشباب على امكانية القيام بجولة ذاتية من خلال استخدام تطبيقات الموبايل التي تحول بطاقات الشرح المكتوبة إلى صوت مسموع. وانتهت الجولة بتنفيذ ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي كان تدرب عليها الشباب من قبل؛ حيث تمكنهم تلك الورشة من التقاط الصور الفوتوغرافية من خلال التدريب على نموذج مجسم من الكاميرا والتدريب على الأبعاد، والإحساس بالضوء مما يؤهله لالتقاط عدد من الصور التى يتم طباعتها فيما بعد بارزة ليتمكن من الإحساس بما قام بتصويره.

وأضافت كمال الإدارة خصصت ايضا جولة للاطفال من سن 6 سنوات حتى 9 سنوات، حيث اصطحب أعضاء الإدارة الأطفال فى جولة داخل القصر يصاحبها شرح لتاريخ بنائه وبناء حي مصر الجديدة.

كما تم توزيع الكتيب الخاص بالأطفال، الذى أصدرته الإدارة سابقا، واختتمت الجولة بتنظيم ورشة عمل للأطفال تمكنهم من تعلم صناعة مجسم فيل صغير من الصلصال يشبة الأفيال بواجهة القصر باستخدام قالب صنعته الإدارة.