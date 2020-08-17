شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كشف حرارى والدخول بالكمامة فى اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إجراءات مشددة على البوابات، تزامنا مع إجراء اختبارات الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة ، لأداء اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية ، وحرصت الكلية على الكشف الحرارى على الطلاب على البوابات، والتأكيد على الطلاب عدم الدخول بدون الكمامة، فضلا عن تعقيم القاعات الخاصة بإجراءات اختبارات القدرات.

ويتواجد عدد من اتحاد الطلاب على بوابات الكلية وداخلها، لمساعدة الطلاب القادمين لأداء اختبارات القدرات ، فضلا عن الرد على كثافة استفساراتهم .

ورصد ”الخليج 365” جانبا من اختبارات القدرات لشعبة التربية الموسيقية، بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، حيث تجرى الكلية اختبارات سمعية واختبارات نغمات على آلة البيانو لقياس موهبة الطالب.

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.