شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر استمارة التقدم للراغبين فى العمل بفريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها اليوم الإثنين، عن شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2020/job/AppTechnology.pdf



وأوضحت الوزارة أنه يشترط للعمل فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن يكون فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات فى المديرية التى توجد فيها المدارس التى تحتاج إلى معلمين، ويتاخ التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، إضافة إلى التقديم على وظائف تخصصية من معلمى التعليم الفنى.

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وأوضحت الوزارة، أن فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

وحددت الوزارة بعض التخصصات المطلوبة، منها معلم تشطبيات وصيانة معمارية " نظرى وعملى" بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، ومعلم تبريد وتكييف الهواء نظرى وعملى ومعلم كهرباء نظرى، ومعلم شبكات متخصصة للمنشآت ومعلم نجارة عمارة وملم تربية رياضية

وأشارت إلى أنه فى مدرسة آى تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، مطلوب" مسئول إدارة وتوكيد الجودة وسكرتير مالى وتوريدات، وفى مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية" معلم لغة إنجليزية ومعلم دراسات اجتماعية وتربية رياضية

http://tawzef.emis.gov.eg/