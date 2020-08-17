شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطلق تطبيقا مجانيا على الموبايل للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تطبيقا إلكترونيا على متجر التطبيقات "جوجل بلاي" على الموبايل، للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان، حيث قال الدكتور عبدالعزيز الطويل وكيل معهد بحوث البساتين، إن ذلك يأتي سعيا وراء تحقيق سياسة الدولة المصرية لتطوير المنظمات الحكومية الإلكترونية والتطور الرقمي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع النظام الذكى المتكامل لإدارة المحاصيل والممول من برنامج التنمية الزراعية مكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الارشادية، والذي تترأسه الدكتورة هنية الاتربي، حيث تم تنفيذه من خلال المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، لانتاج تطبيقات موبايل ارشادية لخدمة المزارعين.

وتابع أنه تم انتاج ونشر برنامج الادارة المتكاملة للرمان على موقع جوجل للموبايل الاندرويد كتطبيق ارشادى رقم مجانى لخدمة المزارعين والمرشدين الزارعين، وذلك باعتبار الرمان من المحاصيل التصديرية الهامة الان فى مصر .

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وأوضح أنه تم تسجيل هذا البرنامج بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة مزارعي الرمان، مشيرا إلى أن ذلك التطبيق الالكترونى بعمل بدون خدمة شبكة الانترنت لخدمة المزارعين بشكل مجاني.

من جانبه، قال الدكتور احمد عوني مدير المعمل المركزي، إنه يجرى حاليا إنتاج برامج أخرى من المعمل المركزي للمناخ خلال العام المقبل، حتى تتم عمل منظومة الإرشاد الإلكتروني بكفاءة عالية ودعم عدد أكبر من المزارعين لمحاصيل مختلفة بدعم من مشروع دعم البحوث تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار عوني، إلى أن تطبيق الادارة المتكاملة للرمان يهدف الى تعريف المزارع بجميع العمليات الزراعية من اصناف المنتشرة فى مصر ويصلح زراعتها ثم إنشاء البستان وطريقة الزراعة والعمليات الزراعية وكذلك حساب الاحتياجات المائية والاحتياجات السمادية ثم التعرف على اهم الامراض والحشرات التى تصيب أشجار وثمار الرمان وكيفية مكافحتها.

وقال إنه يتم حاليا تنفيذ ورش عمل فى المحافظات المختلفة لتعريف وتدريب المزارعين والمرشدين على استخدام البرنامج، حيث تم عقد ورشة عمل فى مدرية الزراعة بالفيوم وكذلك ورشة عمل فى مديرية الزراعة بالدقهلية وجارى تنظيم ورش عمل اخرى فى محافظات مختلفة.