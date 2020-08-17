شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج: صرف رواتب عمال "فستيا" من صندوق طوارئ "القوى العاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تنسيقا مع وزارة القوى العاملة بتخصيص إعانة لعمال شركة فستيا للملابس الجاهزة من صندوق طوارئ "القوى العاملة".

وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن المستفيد من هذه الاعانة 600 عامل بالشركة ،وقيمتها تبلغ 540 الف جنيه .

ووجه إبراهيم الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الإستجابة لطلب النقابة العامة بالصرف للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا على أنه عرض على وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة د. أحمد مصطفي مشاكل الشركة ومطالب العاملين فيها للحفاظ على حقوق العمال وهو ما وجه به وزير قطاع الاعمال العام ،رئيس الشركة القابضة بضرورة وضع خارطة طريق تضمن في الاساس الحفاظ على حقوق العمال .

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وأكد "إبراهيم" أن مطالب النقابة العامة تتماشي مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بتطوير القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال ،مشيرا إلى أن"النقابة العامة"كانت ولا زالت وستظل دائما مدافعة عن حقوق العمال المشروعة تجاه أى محاولة للإنتقاص منها من اجل مصلحة العمال الذين كانوا ولا يزالوا الدرع والسيف للعملية الإنتاجية على مدار التاريخ ووقت الازمات .