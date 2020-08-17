شكرا لقرائتكم خبر عن المطاعم السياحية تتقدم بـ7 مطالب لوزارة السياحة.. أهمها تعديل مواعيد الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رسمياً بطلب إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بعدد من المطالب العاجلة التى تخص قطاع المطاعم والكافيتريات السياحية، لتطويق الخسائر التى لحقت بالقطاع من جراء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة إن تلك المطالب المشروعة تأتى فى ظل نجاح وإلتزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة فى الوقت الحالى بنسبة 50%، وإشادة الوزارة بهذا الإلتزام وعدم ضبط أية مخالفات تجاه هذه المنشآة فى عمليات التطبيق للقواعد والضوابط.

وتشمل طلبات المطاعم السياحية:-

1. إعفاء العائمات السياحية الثابتة والمتحركة من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل وزارتى الرى والزراعة ، منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالى.

2. عقد اجتماع ثنائى أو ثلاثى عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة " السياحة ،والرى ، الزراعة " لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة.

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3. قدمت الغرفة اقتراحا باعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجبارياً ولظروف قاهرة.

4. إعادة النظر فى مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة.

5. تعديل مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ومساواة المطاعم والكافتيريات فى القاهرة الكبرى، بما تم تطبيقه فى مدينة شرم الشيخ.

6. أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها فى الرابعة صباحاً، على أن تُعدل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة " 24 ساعة.

7. هذه المنشآت ملتزمة بتنفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة ولكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.