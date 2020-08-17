شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجيستية تم إنشاؤها بالتعاون بين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجستية فى طنطا تتضمن العديد من الأنشطه التى سوف تسهم فى نقله نوعيه للمواطن بمحافظات بالدلتا، حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه فى 3/9/2019 يحتوى هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية لتقليل من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، أن المنطقة تضم ايضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والألات المتنوعة ومكاتب إداريه مزودة بجميع مسلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط.

وقال شريف يونس العضو المنتدب للشركة: قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

- أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة

- فندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالى الدلتا

- خدمات حكومية.

- محطة خدمة وتموين سيارات.

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- تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.

ويرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية ،كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير داون تاون دلتا واللواء سعيد السيد مدير نادى ماتريكس الرياضى .