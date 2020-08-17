التضامن: فريق "أطفال بلامأوي" ينقذ 4 أطفال ببنى سويف وينقلهم لمركز استضافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ فريق أطفال بلامأوى بمحافظة بنى سويف 4 أخوات متواجدين بالشارع، وتبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الابناء م.ر.س 10سنوات وج.ر.س 6 سنوات وم.ر.س 6سنوات وز.ر.س 3سنوات ( 3 فتيات وولد يفترشون الشارع منذ عدة أيام بسبب عدم وجود الأب والأم أو من يتولى رعاية هؤلاء الأطفال.



وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف وتحويلهم لمركز استضافة، تمهيدا لنقلهم لدار رعاية اجتماعية

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا.



كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلامأوى وهى مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعى ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة

وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا ماوى على الخط الساخن 16439 ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى.



فريق أطفال بلامأوي ينقذ 4 اخوات ببني سويف (1)



فريق أطفال بلامأوي ينقذ 4 اخوات ببني سويف (2)



فريق أطفال بلامأوي ينقذ 4 اخوات ببني سويف (3)

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فريق أطفال بلامأوي ينقذ 4 اخوات ببني سويف (4)



فريق أطفال بلامأوي ينقذ 4 اخوات ببني سويف (5)



فريق أطفال بلامأوي ينقذ 4 اخوات ببني سويف (6)



