شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشترى تذكرة المترو عبر الماكينة إلكترونيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و "ON"، إجراءات اليوم الأول لتشغيل محطة مترو النزهة.

وأجرى مراسل، البرنامج، تجربة على الهواء لشراء تذاكر المترو عبر الماكينة إلكترونياً.

وفى بداية التجربة يظهر لك في البداية على شاشة الماكينة اختياران، التذاكر، ومعلومات البطاقة.. قم بالضغط على التذاكرة.

بعد ذلك، قم بالضغط على كلمة شراء تذكرة الموجودة على الشاشة

ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث بألونها (5 جنيه، 7 جنيه، 10جنيه)

قم بالضغط على فئة التذكرة التي تريد شراءها.

بعد ذلك قم بوضع المبلغ المالي في المكان المخصص لوضع النقود أسفل يمين شاشة الماكينة.

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ستخرج لك التذكرة من فتحة مخصصة لخروج التذاكر ستجدها أسفل يسار شاشة الماكينة.

في حال كان هناك مبلغ مالي متبقي لك فسوف يخرج لك من أسفل يمين شاشة الماكينة.

وفى هذا الصدد، قال إبراهيم العجوز رئيس محطة النزهة، إن المحطة مجهزة بالكامل من خلال 12 سلم كهرباء و 3 مصاعد كهربائية، وأجهزة التكييف تعمل بالكامل، مؤكدًا أنه يتم العمل على خدمة الجمهور بشدة.

وأضاف خلال حواره بالبرنامج، :"نتمنى من الركاب الالتزام بالاحتياطات اللازمة وخاصة في ظل الفترة الحرجة بارتداء الكمامات والحد من الزحام، واتباع التعليمات حتي نتمكن من مساعدتهم".