شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن مميزات برنامج الدراسات العليا فى نظم معلومات الأعمال بكلية التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن مميزات برنامج الدراسات العليا في نظم معلومات الأعمال PBIS وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حيث يمنح البرنامج درجات الدبلوم و الماجستير ودكتوراه الفلسفة في تخصص نظم معلومات الأعمال.

وقال الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية أن برنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال (PBIS ) يعمل بنظام الساعات المعتمدة، و تتم الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية، و يقوم بالتدريس في البرنامج نخبة من أساتذة كلية التجارة وإدارة الأعمال, علاوة على نخبة منتقاة من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

وأضاف عميد الكلية فى بيان صادر عن الجامعة أن البرنامج يسهم في إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمعرفة والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي في مجال تكنولوجيا و نظم معلومات الأعمال.

ويشمل البرنامج الفئات المستفيدة و المستهدفة من الدراسة بالبرنامج وهم :

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-المديرون ومن يشغلون وظائف إدارية و إشرافية في مختلف المؤسسات.

- المعيدون والمدرسون المساعدون بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

- أخصائي نظم معلومات الأعمال بقطاعات الدولة المختلفة و الشركات العامة و الخاصة.

- الراغبون في تطوير قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم الذاتية بصورة عصرية. - العاملون في مجال تكنولوجيا و نظم معلومات الأعمال.

- خريجي تخصص نظم معلومات الاعمال (BIS) و خريجي تخصص نظم المعلومات الإدارية (MIS ) من مختلف الجامعات المصرية و العربية و الأجنبية و المعاهد العليا.