شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حفناوى ضحية الشهرة أم الحسد / سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب حول ما أثير مؤخرا من موجة كبيرة من من التساؤلات انطلقت فور وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوى والتى كان المتهم الأول فى وفاته الحسد ، وقد رصد البرنامج بعض من أسباب الحسد وهل من الممكن أن يتسبب فى مثل هذه الأمور.

Advertisements

كما طرح البرنامج حلول لموضوع الحسد وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الشخص الحاسد وهل كان هناك حوادث حسد شهيرة أم لا ، برنامج سيلفى تيوب ينطلق اسبوعياً فى اطار ساخر لمناقشة أهم القضايا التى تشغل الرأى العام.