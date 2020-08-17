شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 344 فرصة عمل بالسعودية برواتب تصل 13 ألف جنيه مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في توفير 344 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدى شركات تجارة التجزئة بجميع فروع الشركة بالمملكة برواتب تصل إلي 3000 ريال سعودى أى ما يعادل 12 ألف و750 جنيها مصريا تقريبا، بالإضافة إلي السكن والمواصلات مجانا.

وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 344 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى .

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المهن المطلوبة 49 بائع أسماك برواتب وبدلات 1900 ريال سعودي ، ويشترط خبرة في تنظيف وتقطيع الأسماك ، و114 بائع أجبان براتب 2150 ريال خبرة في الأجبان والمخللات وعمل السلطات بأنواعها ، و71 خباز براتب 3000 ريال ، خبرة في صنع المخبوزات أو الحلوى أو الخبز بأنواعها ، و 110 جزارين براتب 3000 ريال خبرة في تشفية وتقطيع اللحوم ، ومعرفة أنواعها .

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ويشترط في المتقدم أن يكون مبتدأ في اللغة الإنجليزية ، وخبرة في تصفيف وعرض المنتجات وخدمة العملاء، و لديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ويقبل العمل في أي مكان علي مستوى المملكة دون اعتراض، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة ، فضلا عن توفير هذه المهن من داخل المملكة ، ويكون داخل المملكة ولديه إقامة قابلة لنقل الكفالة في حالة قبوله .

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أنه تم التنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة للإعلان عن هذه الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك واستقبال الطلبات على الرابط المخصص لذلك تمهيدا لإرسالها إلى إدارة الشركة لاختيار أفضل العناصر منها.