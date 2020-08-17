تربية نوعية عين شمس تواصل اختبارات القدرات لطلاب للشعبتين الفنية والموسيقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اليوم الإثنين، كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حيث تجرى الكلية اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية. وتأتى الاختبارات تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية. Advertisements وتقيس اختبارات القدرات فى التربية الفنية مهارات الابداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خلال اله موسيقية. وتجرى اختبارات القدرات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بالجامعات للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الامتحان، مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

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