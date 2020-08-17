شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغير شبكة الصرف الصحى بمساكن عشش السودان استجابة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة الجيزة، من احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى الخاص بمساكن عشش السودان بحي الدقي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحل اي مشكلات بمنطقة العشش ورفع كفاءة الصرف الصحي والمتابعة الميدانية الأعمال، وذلك استجابة لما نشره الخليج 365.

كان ”الخليج 365” رصد غرق مساكن السودان بحى الدقى فى الصرف الصحى، حيث زار الخليج 365، سكان المنطقة بعد افتتاح المرحلة الثانية، لنكتشف غرقها فى الإهمال، على الرغم من احتفال الدولة بما تم إنجازه فى ملف تطوير العشوائيات.

وقال أحد سكان المنطقة، رفض ذكر اسمه، إن رغم بناء المساكن واعطائها للسكان لم يهتم أحد بمشاكلنا، قائلا: كاننا مش تبع الحى والكل يبعد عننا المنطقة دايما تغرق فى الصرف والعماير هتقع من مياه الصرف الصحي المتراكمة خلفها واحنا غلابة لا نعرف نشتكى ولا حد سائل فينا.

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وأضاف ساكن أخر، لـ ”الخليج 365”، أن لا أحد يجمع القمامة من المنطقة والدليل على ذلك ما حل بالمكان، بالإضافة إلى الحشرات المنتشرة بسبب الصرف والقمامة، مطالبا محافظ الجيزة بالاهتمام بالسكان وتوفير الخدمات للمنطقة كباقى شوارع حى الدقى.

وكانت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أعلنت إزالة 40 عشه و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحى الدقى وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقى الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الانفاق.