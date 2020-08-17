شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 160طن مواد إغاثية للأشقاء فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

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أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تجهيز 160 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون فى تجهيز عدد آخر من الشحنات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.