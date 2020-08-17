شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مليون جنيه لتطوير قطاع كهرباء المنتزة التابع لشركة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد، وفى نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 700 ألف مشترك تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 42 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم:

· الإنتهاء من عد من التوسعات من خلال إضافة حوالى 5,1 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11,4 كم أخرى .

· كما تم إضافة حوالى 12,5 كم كابلات جهد منخفض وتم إحلال حوالى 2,6 كم أخرى. · وتم إضافة 10,5 كم شبكة هوائية جهد منخفض وتم إحلال حوالى 13 كم أخرى .

· إضافة عدد 18 محول وتم إحلال حوالى 20 محول آخر. وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد 9 آلاف محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (18,5) مليون جنيه. و بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع فتم تركيب حوالى (180 ألف) عداد.

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ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارى استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

​وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة ، وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات.

وأكد شاكر أيضاً الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق. ​