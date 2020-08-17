شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل والان مع تفاصيل الخبر

كانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة خلال يومي 15 و16 أغسطس الجارى، علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من اليوم الإثنين.

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نيفين القباج، أنه تم البدء فى صرف المرحلة الأولى من مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج امس السبت والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي 15 و16أغسطس، لافتة إلى أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.