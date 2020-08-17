شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى وفر 500 فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف إضافة إلى بعده الاجتماعي العظيم قد وفَّر فرص عمل لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفر لهم أي فرصة منذ عدة أشهر تزامنًا مع بداية أزمة كورونا.

وقالت الوزارة، إن المشروع يعتمد على أكثر من 250 عاملاً ما بين عمال للتعبئة داخل الكراتين وعمال للتحميل من العمالة غير المنتظمة ، إضافة إلى عمل جميع العاملين بالمجزر من جزارين وعمال وإداريين إلى جانب العمالة غير المباشرة في المشروع كالسائقين والمساعدين من أفراد التعتيق وغيرهم ، وبذلك يعد مشروع صكوك الأضاحي انفراجة كبيرة للعمالة المؤقتة في ظل ازمة كورونا .

كما أعرب العاملون بالمشروع عن سعادتهم البالغة بما وفره لهم المشروع من فرص عمل على مدار مدة العمل في التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والتحميل والنقل ، إضافة إلى بعده الاجتماعي الهام ، مما يجعل منه مشروعا وأنموذجا رائدا في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي الرائع المنظم المنضبط .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا الثلاثاء، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم ومرسى مطروح والوادي الجديد ) ، بواقع (3) طن لمحافظات القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم و(2) طن لمحافظة الوادي الجديد ومرسى مطروح، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 170 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

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كما أكدت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



مشروع صكوك أضاحي الأوقاف



مشروع صكوك أضاحي الأوقاف



مشروع صكوك أضاحي الأوقاف